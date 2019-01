En su debut en Mar del Plata para su temporada 2019, Mirtha Legrand tuvo en su programa de los sábados a la noche a José María Muscari. Fiel a su estilo, el popular director dio vuelta su rol de invitado y quiso saber de boca de la conductora si eran reales las versiones de romance entre su nieta, Juana Viale y Luciano Cáceres.

"Yo le pregunté y me dijo que no. Le pregunté a Juana por WhatsApp y me dijo ‘no, somos muy buenos compañeros’". G-plus

“Sé que ayer fuiste a ver a tu nieta. Tengo un gran amigo que es el director… bueno, ahora tal vez es familiar tuyo, Luciano. No sabemos”, lanzó Muscari, en referencia a El Ardor y 40 días y 40 noches, las obras que comparten los actores. “No, no, no. No digas cosas que no son ciertas. En absoluto”, fue terminate la diva. “Yo tengo expectativas, me gustaría”, siguió pinchándola José María.

“No te hagas eco, Muscari”, comentó Mirtha, con una sonrisa mientras el director le preguntó si no le gustaba Luciano como novio de Juana. “No sé, si a ella le gusta… Pero no es el caso. Yo le pregunté y me dijo que no. Le pregunté por WhatsApp y me dijo ‘no, somos muy buenos compañeros’”, reveló la Chiqui, antes de desviar la conversación. “Ellos ya venían trabajando desde antes en la serie Estocolmo. La dirección es excelente”, finalizó, mientras cambiaba de tema.