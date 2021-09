Mirtha Legrand reveló qué es lo que más la emociona de Juana Viale: "Cuando me decís 'abuelita' me derrito toda"

Este sábado se produjo el esperado regreso de Mirtha Legrand a la conducción de su ciclo de eltrece, tras casi un año y medio aislada por la pandemia de covid. La diva agradeció los saludos y los buenos deseos, y conversó con Juana Viale, que estuvo todo este tiempo al frente del programa y ahora se encuentra cumpliendo la cuarentena tras su vuelta al país desde Europa.

“Estoy en un hotel hace tres días, me queda un día más y me vuelvo para mi casa. Ahí tengo que hacer tres días más”, le contó Juana a Mirtha desde la habitación que ocupa desde su vuelta a la Argentina. “Me aburro muchísimo, muchísimo. No sé más qué hacer”, agregó Juana

“Te quiero agradecer mucho Juanita. La verdad es que has sido prodigiosa desde que comenzaste hasta que dejaste, por razones que todos conocen. Ha habido una evolución que me emociona decírtelo, el cariño con el que lo hacías”, reconoció Mirtha Legrand. “Cuando decís ‘abuelita’, me derrito toda. ‘Abuelita’ me encanta. Me llamaste esta mañana y me dijiste ‘abuelita’, sos un ser adorable. ¡Cómo evolucionaste, cómo aprendiste todo!”, agregó la conductora mientras su nieta le reconocía que “tiene la mejor maestra”.