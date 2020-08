Mirtha Legrand reveló cuándo podría volver a la pantalla de eltrece: "Suar me llamó y me pidió que sea en octubre"

Desde que arrancó la cuarentena, Mirtha Legrand dio un paso al costado y le cedió a su nieta la conducción de su programa. Y si inicialmente se pensaba que se trataría de una situación temporal, por tan solo unas semanas, el reemplazo se fue extendiendo indefinidamente sin vistas a una vuelta de la histórica anfitriona.

Hasta ahora porque, por primera vez, la diva de la televisión dio indicios de cuándo sería su posible regreso a la pantalla. Así lo contó en diálogo al aire con Juana Viale, en el último Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

“Suar me llamó hace dos semanas y me dijo: 'Mirá, Mirtha, ¿qué te parece volver en octubre? 'Yo le dije que sí, que estoy de acuerdo. Pero que con esta pandemia no se sabe y yo estoy en zona de riesgo, entonces me tengo que cuidar”, comentó.

Y claro, Mirtha no quiere tirar por la borda el enorme esfuerzo que realizó en todo este tiempo en el que modificó sus hábitos. “Estoy recluida hace 177 días. Es duro, chicos, merezco un aplauso”, señaló. A lo que Juanita destacó lo que eso significa para su abuela, una mujer acostumbrada a salir y a mantenerse súper activa, estar confinada.

“Me gusta salir, soy salidora. Pero hay que respetarlo y yo lo respeto. He cambiado mi vida totalmente”, agregó. Y luego le dedicó unas palabras de orgullo a su nieta: “Te quiero felicitar, Juanita, por la evolución que has tenido. ¡Lo que has progresado!”.

¿Se animará a volver, Mirtha?