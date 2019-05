Mirtha Legrand llamó en vivo a Marcela Tinayre y ¿anunció su fecha de regreso?: "Estoy perfecta; es casi milagroso"

Desde su casa, donde guarda reposo tras la operación por una brida abdominal, Mirtha Legrand llamó en vivo a Marcela Tinayre, quien la reemplazó al frente de La noche de Mirtha. "Estoy muy bien, Marcelita. Estoy sentada en un sillón, en mi casa. Me estoy recuperando muy rápido. Me dijeron los doctores que nunca han visto una recuperación semejante, tan rápida", comenzó la Chiqui.

Luego, la diva adelantó cuándo podría regresar a la TV. “Sospecho que el fin de semana que viene ya voy a estar en condiciones. Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto”, dijo Mirtha.

“Un beso a los invitados, a los oyentes y a todo mi equipo. No tengo palabras para agradecer los llamados y a los que me desearon una pronta recuperación. Fijate que me operaron el domingo a la noche y estoy hablando en mi casa por televisión contigo. Es casi milagroso", concluyó la conductora.

¡Mirá el video!