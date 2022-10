Mirtha Legrand contó qué pasó con L-Gante y el enojo por el nombre de su hija: "Me salió del alma"

“Él se sintió mal cuando dijo que la hija se llamaba Jamaica, ¿no? Yo dije ‘pobrecita’”, recordó la conductora. “Si me preguntás por qué lo dije, no sé. Yo creo que me salió del alma”, se excusó.

“Estaba sentado ahí, y me dijo ‘¿por qué decís…?’”, rememoró y Yanina Latorre, invitada a la mesa le preguntó si el cumbiero se había molestado. “No, no se enojó mucho”, afirmó, reconociendo el malestar.

"Estaba encantado. Cuando cantó dijo ‘muchas gracias, Mirtha’ y la mamá también. Nos sacamos fotos y estaban encantados". G-plus

MIRTHA LEGRAND HABLÓ TRAS SU CHISPAZO CON L-GANTE

Sin embargo, la diva fue rotunda acerca de si quedó todo mal con el cantante.

“Estaba encantado. Cuando cantó dijo ‘muchas gracias, Mirtha’ y la mamá también. Nos sacamos fotos y estaban encantados”, repitió. “La gente lo agiganta todo”, minimizó el cortocircuito al aire.

¿Qué piensa la Chiqui sobre la música del cantante? “Me gusta la cumbia”, aseguró, aunque reconoció que el estilo del ¿amigovio? de Wanda Nara no es su preferido. “No sé si me gusta. Si fuera más joven me gustaría”, aseveró.