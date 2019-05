La buena onda y complicidad que tiene Franco Masini (24) con su hermana, Mili (22), quedó plasmada en la divertida nota que le dieron a Vero Lozano, en la que no sólo hablaron de su profesión actoral, sino que también repasaron desopilantes anécdotas compartidas.

"Le sacan sangre y le baja la presión. 'No puedo respirar, no puedo respirar', me dice. Se quedó acostado en el piso. Le tuve que dar un alfajor en la boca", contó Mili. G-plus

"Resulta que un día yo me tenía que sacar sangre. Estaba muy nerviosa porque nunca me había sacado sangre. Entonces, Franco me dice 'yo también me tengo que hacer el chequeo, me saco sangre con vos'", comenzó relatando la joven actriz, al tiempo que su hermano acotaba: "Le dije 'vamos juntos que no pasa nada'".

Luego, Mili prosiguió con el entretenido relato: "Él todo el tiempo me tranquilizaba porque estaba medio nerviosa. Entonces, estábamos en la sala de espera y me llaman 'Masini, Milagros'. Y yo le digo 'Franco, vení conmigo, por favor'. Pasamos y la enfermera me dice '¿a quién le saco primero?'. Ahí Franco se hace el canchero y me dice ‘¿querés que pase yo?'. Y yo le digo que no, que paso yo primera porque no lo quería ver. Paso, me sacan sangre y digo '¿es esto? Re fácil'".

"Me quedé tirado en el piso. ¡Un papelón!", asumió Franco, tras recordar su percance en el hospital. G-plus

Mirando cómplice a su hermano, Mili concluyó la divertida anécdota sin perder de vista ningún detalle: "Cuando le llegó su turno, se sentó y se empezó a poner nervioso. Le sacan sangre y le baja la presión. 'No puedo respirar, no puedo respirar', me dice. Se quedó acostado en el piso. Le tuve que dar un alfajor en la boca". Asumiendo la situación, el actor concluyó: "Me quedé tirado en el piso. ¡Un papelón!".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!