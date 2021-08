Miguel Romano recordó la conflictiva negociación con Wanda Nara para peinarla en su boda: “No quería arreglar”

Miguel Romano, además de ser el estilista personal de Susana Giménez, es una máquina de relatar anécdotas sobre los famosos a los que ha atendido en su extensa trayectoria. En Los Mammones, el coiffeur recordó cómo fue la conflictiva negociación con Wanda Nara para que la peine el día de su boda con Maxi López y cómo él logró salirse con la suya.

Tras confirmar que tenía una clienta que hacía yoga y vueltas a carnero “para ver si se le caían las extensiones”, Miguel Romano contó que se negó a peinar a Wanda para su primera boda por una cuestión netamente económica. “Con Wanda Nara no es que pasó algo, sino que no la quería peinar para su casamiento. Ya lo saben ustedes: porque no arreglábamos”, afirmó el estilista.

“Nos encontramos en la mesa de Mirtha Legrand, que me decía ‘Miguel ¿por qué no la quiere peinar?’ Wanda estaba en la mesa y decía ‘por favor, díganle que me peine’.”, recordó el invitado. “Entonces Mirtha me llamó aparte y me preguntó ‘¿Por qué no la quiere peinar, Miguel? Y no me dio decirle el motivo así que le dije que porque no se me daba. Después arreglamos y la peiné en el Hotel Alvear”, agregó.

"¿Pero Wanda Nara te había ofrecido canje para que la peines?", le consultó Silvina Escudero. Miguel Romano no respondió con palabras, sino que, emulando a Karina Jelinek, hizo un gesto que bien podría significar “lo dejo a tu criterio”, e hizo reír a todos los presentes.