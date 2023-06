Miguel Romano aclaró cómo fue que Fátima Florez se quedó con la peluca de Susana Giménez

Miguel Romano aclaró en diálogo con Socios del Espectáculo cómo fue que Fátima Florez se terminó quedando con la peluca de Susana Giménez.

“¿Fátima Flórez te robó la peluca de Susana?”, le preguntó el cronista y el peluquero contestó: “No, ella vino, fue y sacó una peluca del cajón de Susana Giménez”.

“¿Y se la llevó?”, repreguntó Santiago Riva Roy al estilista de la diva, quien respondió: “Se la llevó para imitar a Susana”.

“¿Y te la devolvió?”, insistió el movilero sobre la polémica de la peluca y Miguel al final lanzó picante: “Y no la vi más”.

MIGUEL ROMANO LE HIZO UN RECLAMO A SUSANA GIMÉNEZ

Miguel Romano le hizo un reclamo a Susana Giménez en una entrevista con Socios del Espectáculo y habló también de las pelucas que se las guarda para ella.

“Susana es mía, yo la hice, he estado siempre al lado de ella, en todo momento. Hace rato que no la veo, estuvo en Buenos Aires y no me llamó ni vino a saludarme”, lanzó.

Al final, aseguró: “Todo el pelo de las albinas que me traen se lo guardo para Susana, yo la amo con todo mi corazón, ella va a venir”.