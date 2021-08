Michel Brown reveló por qué no será parte de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes: "Llevo a Franco Reyes en el corazón"

En 2003, Pasión de Gavilanes irrumpió en el mundo de las novelas con una fuerza arrolladora y la ola expansiva llegó desde México a la Argentina con una cara muy familiar: la de Michel Brown. El ex Jugate Conmigo se había mudado a México en 1999 y se hizo mundialmente conocido como Franco Reyes Guerrero, uno de los personajes más recordados de esa tira, que Telemundo promete resucitar este mismo año con gran parte de su elenco original.

Sin embargo, Michel explicó que él no será parte de la nueva temporada debido a una serie de compromisos impostergables que coinciden con el inicio de las grabaciones de la novela. “Sé que la posibilidad está y escuché que quieren en noviembre o diciembre arrancar a grabar. Al mismo tiempo que ellos empiecen, yo no voy a poder estar. En ese momento voy a estar trabajando en Bogotá seguramente y después en México”, le dijo a Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Voy a estar en otro proyecto y por eso no voy a poder estar. Creo que gran parte del elenco sí va a poder estar. Leí una pequeña sinopsis y la historia se oye increíble. Va a hacer un golazo y una gran experiencia”, aseguró Michel Brown sobre la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. “El personaje de Franco Reyes es un recuerdazo. Es un personaje que llevo en el corazón. Una niña de siete años me dijo en la calle que me mira. Y pasa algo muy loco, sigue siendo actual la novela. Es digerible y se sigue emocionando”.