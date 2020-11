Michael J. Fox anunció que no podrá volver a actuar

El famoso actor canadiense Michael J. Fox, quien se erigió en una de las grandes estrellas del cine de los '80 y cautivó al mundo como protagonista de la trilogía Volver al futuro- y sufre Parkinson desde sus 29 años, anunció su retiro definitivo tras un grave deterioro en su salud que afecta a su carrera.

"Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea", dijo el actor de 59 años a la revista People.

En 1998 reveló que sufría Parkinson desde hacía algunos años. Era una estrella, luego del éxito de la serie televisiva Lazos familiares y de la saga Volver al futuro. Durante años luchó contra la enfermedad.

Recientemente Michael J. Fox, quien comparte la vida con su pareja Tracy Pollan y sus cuatro hijos, contó cómo esta enfermedad afectó su carrera. El actor habló con The New York Times sobre su nuevo libro de memorias, No Time Like the Future (No hay momento como el futuro), en el que cuenta acerca de sus problemas con esta afección.

Además de las dificultades en las habilidades motoras, el trastorno neurodegenerativo puede causar problemas cognitivos graves. En su libro, Fox indica que "no poder hablar de manera segura es un factor decisivo para un actor".

Otro medio, Los Angeles Times, reveló hace poco que el actor sufre también síntomas de demencia. Según el diario californiano, Michael J. Fox tiene pérdidas de memoria y alucinaciones. Llegó a confundir a sus hijas gemelas y puede pasar horas buscando las llaves del coche pese a que ya no conduce.

Además, hace dos años se le extirpó un tumor benigno en la columna vertebral. Tampoco puede desarrollar sus dos grandes aficiones, el dibujo y la guitarra, por lo que en los últimos tiempos se ha dedicado a la escritura.

Fuente: Télam