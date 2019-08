Mica Viciconte, tras la cámara oculta de Nicole Neumann contra Cubero: "Para decir mentiras hay que tener memoria"

La relación de expareja entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) transita hace tiempo por un carril hostil y mediático. Sin embargo, ahora se sumó un fuerte condimento: la modelo fue al domicilio de su exmarido, en donde vive con Mica Viciconte (30), a buscar a sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), y grabó con una cámara oculta el diálogo que mantuvo con el seguridad del lugar, con el que dejó expuesto que no pudo retirar a las menores como supuestamente había convenido con Cubero.

"Para decir mentiras hay que tener memoria, para decir verdades, valor", fue una de las fuertes frases que publicó Mica, desatado el nuevo escándalo entre Nicole y Fabián. G-plus

"No quiero divulgar cosas que pasan en la diaria, pero quiero decir que, obviamente, después de tres años estoy agobiada, saturada, cansada de que cada vez que tengo que retirar a mis hijas, y no es por el colegio, sea todo un tema. Es todo 'dónde, cómo, cuándo, estoy acá hasta esta hora, me fui, estoy en otro lugar...'", dijo Nicole, justificando su proceder en Nosotros a la Mañana.

Protagonista involuntaria de esta historia, Viciconte recurrió a las historias de Instagram para opinar indirectamente del escandaloso tema. Y lo hizo a través de dos sugerentes frases: "Para decir mentiras hay que tener memoria, para decir verdades, valor" y "Deséale suerte a quien actúe con maldad pues tarde o temprano la va a necesitar", fueron los dos posteos que hizo Mica, sin nombrar a Neumann, pero en paralelo al nuevo conflicto con Fabián.