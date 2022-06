Mica Viciconte reveló la particular decisión que tomaron con Fabián Cubero sobre el bautismo de Luca

Faltando una semana para que Luca cumpla dos meses, Mica Viciconte contó que con Fabián Cubero ya está organizando el bautismo de su hijo y reveló la particular decisión que tomaron al respecto.

"El tema del padrino y la madrina, los tenemos elegidos desde el comienzo. No son familiares. No es Marengo, ya se lo dije… No son famosos”, comenzó diciendo la integrante de Ariel en su salsa, luego de contar el emotivo encuentro de Rocío con su bebé.

Más sobre este tema Mica Viciconte mostró cuál es el momento del día que más disfruta con Luca Cubero

Acto seguido, Viciconte contó la novedosa idea que tuvieron con Cubero: Yo elegí a la mujer y él al hombre. Pero cuando el nene crezca, queremos que elija un padrino más. Eso está bueno, que sea genuino".

"Yo elegí a la mujer y Fabián al hombre. Pero cuando el nene crezca, queremos que elija un padrino más. Eso está bueno, que sea genuino". G-plus

LUCA CUBERO FUE POR PRIMERA VEZ A LA CANCHA

El miércoles, Mica Viciconte y Fabián Cubero llevaron por primera vez a su hijo, Luca, a la cancha, para ver el partido de Vélez, club en el que terminó su carrera el exfutbolista.

Más sobre este tema La honestidad brutal de Mica Viciconte tras el debut actoral de Allegra Cubero: "Fue una obra en inglés y no entendí nada"

A la especial salida familiar también asistieron las hijas que el Poroto tuvo con Nicole Neumann, Indiana, Allegra y Sienna. Rocío Marengo, amiga de Mica, también fue parte del plan.