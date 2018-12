Mica Viciconte protagoniza Cien años de soledad, el último videoclip de Nahuel

Luego de presentarse en La Trastienda el pasado julio con entradas agotadas, Nahuel lanzó el último corte del año: Cien Años De Soledad, compuesto junto a Diego Torres. El artista pop lanzó el último video de una trilogía que comenzó con Tu Y Yo, en el que Mica Viciconte es coprotagonista.

“Fue una experiencia única. Compartir temas con artistas de la talla de Diego le da prestigio al nuevo disco que estoy preparando. La oportunidad vino a partir de mi productor. Me comentó que Diego y su equipo tenían una música sin letra y me propusieron componerla. Casualmente me crucé con Diego en el Festival de la Agricultura en Córdoba en la que ya había escuchado el tema, le gustó la letra y me permitió agregarlo al disco”, contó Nahuel.,

El marplatense compartió escenario con grandes artistas nacionales e internacionales, como Lali Espósito, Axel, Dyango, Pablo Alborán, Ricardo Arjona, Sergio Dalma, Alejandro Fernández y David Bisbal. La repercusión de sus primeros sencillos alcanzaron la pantalla grande para musicalizar historias de amor de telenovelas: en 2014, musicalizó la historia de amor de Fabián Vena y Paula Morales en Somos Familia y en 2015, en la telenovela Golpe Al Corazón, éxitos de Telefé.

Su primer disco solista “Aquí Estoy” y los shows que acompañaron su gira le valieron la nominación a la Estrella De Mar como Mejor Espectáculo de Música. Hoy NAHUEL afianza su carrera con cada conquista y se prepara para presentar nuevos trabajos discográficos en 2019.