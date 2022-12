A Mica Viciconte no le gustó el regalo de Fabián Cubero por la Navidad y se lo hizo saber

Mica Viciconte es conocida porque no suele callarse la boca ante las situaciones que no son de su agrado, sobre todo si tienen confianza con la persona; y ahora reveló que no reaccionó nada bien al ver el regalo que Fabián Cubero le hizo en Navidad.

La panelista de Ariel en su salsa le contó a Ariel Rodríguez Palacios y Nicolás Peralta cómo fue la primera Navidad de su hijo Luca, y entonces el conductor quiso saber qué tipo de sorpresas preparó “Poroto” para el bebé.

“Hubo más sorpresa para mí, en ese sentido”, reveló Mica, generando intriga entre los presentes, a pesar de que aclaró que su pareja la agasajó con “cosas muy lindas”, que, sin embargo, no fueron del todo de su agrado.

MICA VICICONTE SORPRENDIÓ CON SU REACCIÓN A LOS REGALOS QUE LE HIZO FABIÁN CUBERO POR NAVIDAD

En este sentido Mica señaló que no todo lo que le dio Cubero fue malo. “Una cartera me llevó, muy linda, muy linda. La billetera la pifió”, reveló la ex bañera, dando a conocer una particularidad sobre sus gustos.

“Yo uso billetera de hombre, la que usás vos y vos”, les dijo a Palacios y a Peralta. “Me gustan esas, y me regaló una billetera de mujer”, explicó, para justificar su malhumor, antes de contar que lo que más le molestó de su pareja es que no respetó su gusto.

“Estuvo flojo, me dijo ‘está bueno que la cambies’, pero no, me gustan (las billeteras) de hombre”, enfatizó Mica Viciconte que dejó a cuestión de lado con una idea en mente. “No importa porque la cambio por otra cartera que me viene bárbaro”, adelantó.