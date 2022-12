Mica Viciconte mostró el look combinado de Luca Cubero con su hermana Indiana.

Mica Viciconte registró cada momento de la Nochebuena y Navidad. Especialmente, la conexión entre su hijo, Luca Cubero, y su hermana, Indiana.

Una de las tres hijas de Fabián Cubero con Nicole Neumann le hizo "upa" a su hermanito, a quien adora, y al verlos juntos Mica se dio cuenta de que estaban vestidos iguales.

Enternecida, compartió la foto a través de sus stories de Instagram, que los muestra a ambos luciendo remeras negras, muy cancheros. "Se visten iguales", comentó la panelista de Ariel el su salsa, muy dulce.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE SOBRE EL REGALO DE NAVIDAD DE FABIÁN CUBERO

Mica señaló que no todo lo que le dio Cubero fue malo. “Una cartera me llevó, muy linda, muy linda. La billetera la pifió”, reveló la ex bañera, dando a conocer una particularidad sobre sus gustos.

“Yo uso billetera de hombre, la que usás vos y vos”, les dijo a Palacios y a Peralta. “Me gustan esas, y me regaló una billetera de mujer”, explicó, para justificar su malhumor, antes de contar que lo que más le molestó de su pareja es que no respetó su gusto.

“Estuvo flojo, me dijo ‘está bueno que la cambies’, pero no, me gustan (las billeteras) de hombre”, enfatizó Mica que dejó a cuestión de lado con una idea en mente. “No importa porque la cambio por otra cartera que me viene bárbaro”, adelantó.