La pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero generó una guerra aún más cruda entre la modelo con Mica Viciconte, pareja del futbolista. Lejos de que las aguas se calmen, la exfigura de Combate relató cómo la afecta su conflictiva relación con al ex de su pareja.

“No es fácil que una persona te esté molestando todo el tiempo”, aseguró, en El Espectador, el ciclo radial de Ángel de Brito. “Nadie se pone en mí lugar. Es un bajón estar con alguien que tiene una familia armada. El amor hace que no vea las complicaciones”, enfatizó.

“Dejás de hacer cosas con tu novio porque tiene sus hijas. Yo me acomodé y elegí esto. No quiero cubrir el rol de madre en ningún momento”, dijo, sobre las consecuencias. “Del otro lado hay inseguridades y malestar. No lo hago para generar algo”, siguió en el ciclo de CNN Radio.

También Mica negó que el conflicto termine yendo a la Justicia: “Es mentira. Fabián averiguó y no estaba al tanto de esa reunión. No sé de dónde lo sacaron. No me llegó nada”, enfatizó Mica Viciconte.

