Mica Viciconte dio detalles de la batalla judicial entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

La decisión de Indiana de irse a vivir con Fabián Cubero, destapó una interna familiar muy fuerte con Nicole Neumann, y de esta manera, la modelo le aplicó a su ex un bozal legal para que no hable con los medios, tal como confirmó Mica Viciconte en Intrusos.

El cronista del ciclo de América encontró a la mamá de Luca Cubero a la salida de los estudios de Telefe, y ella confirmó que “hay un pedido de que no puede hablar ni nada”, en referencia a la cautelar que consiguió Nicole, que enfrenta varios problemas de cara a su boda.

“Yo respeto eso y no voy a decir absolutamente nada porque si no, nos metemos en un quilombo nosotros”, reconoció Mica, a bordo de su auto, en referencia a que en esta ocasión ha decidido acatar la orden del juez para mantener la paz.

MICA VICICONTE HABLÓ SOBRE LA CAUTELAR QUE LE IMPIDE A FABIÁN CUBERO MENCIONAR SUS LITIGIOS CON NICOLE NEUMANN

Asimismo, Mica contó que Cubero “se maneja con la Justicia, con su abogada, pero él no puede hablar y tengo entendido que la otra parte tampoco”, en referencia a que el pedido de Nicole se basa en la condición de mantener todo el asunto en silencio.

“Entendamos que la justicia a veces es lenta y bueno, hay que esperar”, reconoció, antes de a ella “no le cambia en nada” la guerra desatada entre su pareja y su ex, que litigian en unas 12 causas, tal como informó más tarde Karina Iavícoli en Intrusos.

“A mí no me cambia en nada. Estoy hace casi 7 años con Fabi, ya pasó un montón”, cerró la nota Mica, que reconoció que la cautelar de Nicole no se extiende a ella, pero prefirió cerrar filas con Fabián.