Mica Viciconte denunció furiosa un boicot en medio de su conflicto con Nicole Neumann.

Mientras Nicole Neumann recorre Europa con Manu Urcera y dos de sus tres hijas, Mica Viciconte denuncia un boicot en su contra.

La pareja de Fabián Cubero reveló que una persona se habría puesto en contacto con una marca pidiéndole que no le den más ropa.

A través de Stories, Mica expresó: "Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso e comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más...".

"Quiero creer que estas cosas no pasan, llamé a la marca directamente y no dan la cara...".

"Sepan que la vida es un boomerang. Soy de esas personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie", se descargó Mica a través de sus stories de Instagram.

MICA VICICONTE APUNTÓ CONTRA UNA MARCA TRAS SU CONFLICTO CON NICOLE NEUMANN POR UNA TIENDA DE ROPA

Hace algunas semanas, Mica había contado que una marca dejó de darle ropa luego de que Nicole protagonizara una campaña para ellos.

Claramente, deslizando que la ex de su pareja habría tenido que ver en la firme decisión de la tienda.

¿Y en esta oportunidad?