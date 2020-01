Mica Viciconte y Cubero sacaron los trapitos al sol en El muro infernal: "¿Por qué no te callás un poquito, querido?"

Ya son muchos los famosos que dejaron su huella en El muro infernal, el programa que conduce Marley por Telefe. En esta oportunidad, quienes hicieron estallar de risa a todos con sus cruces de chicanas en vivo fueron Mica Viciconte y Fabián Cubero.

En medio de su participación el conductor indagó a los invitados de la noche y tanto la modelo como el futbolista no dudaron en sacar los trapitos al sol.

Así fue la divertida charla entre Marley, Viciconte y Cubero:

Cubero: -Llenaste toda la pileta de tergopol, ¡fue un desastre lo que hiciste!

Viciconte: -¿Por qué no te callás un poquito, querido?. ¡Te volvés a casa! ¿Sabés lo que pasa, Marley? Que él sube videitos a las redes cuando gana nada más. Cuando pierde, rompe el papel con la jugada. Y ahora, lo bueno es que la tele visualiza todo… ¡y todo eh ganado, nada eh perdido!

Cubero: -¿Por qué habla así?

Viciconte: -Yo no me estoy quejando de tu voz, así que dejame hablar a mío como quiera.

Marley: -¿Como se conocieron?

Viciconte: -Por una competencia... ¡que le gané!

Cubero: -Sí, exacto. Fue una competencia en Un sol para los chicos y como era beneficencia, la dejé ganar. Además recién la conocía y dije “la voy a dejar ganar por lo menos para arrancar bien”.

Marley: -¿Y cuánto tardó en aceptar una cita?

Cubero: -15 minutos.

Viciconte: -No. Me uso de perchero. Me dijo “teneme la campera que me voy a hacer una nota”. Ni me conocía.

Marley: -O sea que empezó genial la cosa...

Viciconte: -No, es que nunca nos gustamos, te digo la verdad. Para mí, estábamos los dos solos y dijimos “bueno, ya fue...”.

¡Pareja divertida!