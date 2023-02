Mica Viciconte se animó a un look "total green": crop top a cuadros y botas texanas de caña altísima

Luego de haber regresado de sus vacaciones en Brasil, Mica Viciconte se incorporó a Ariel en su salsa, programa en el que es panelista.

Antes de salir al aire, se fotografió luciendo su impactante look "total green" que no pasó desapercibido en las redes, especialmente por su original calzado.

Mica se puso un crop top blanco con cuadritos verdes en diálogo con un short de jean cintura alta y unas botas texanas verdes, muy llamativas, que le llegan hasta las rodillas. G-plus

LUCA CUBERO LE DEDICÓ ESTE DULCE POSTEO A ALLEGRA, SIENNA E INDIANA CUBERO

"Extraño a mis hermanitas. Amo cuando se pelean por mí para ver quién me da de comer, quién me duerme, quién me cambia, quién me besa".

​"¿Quién me va a agarrar primero? Ah, cierto que acá también va a haber discusión. Las amo", expresó Mica o Fabi, con la voz del bebé, al pie de las fotos más lindas del pequeño con las nenas.