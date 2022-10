Mica Viciconte admitió sus miedos por su primera salida con Fabián Cubero sin Luca

Pasaron cinco meses del nacimiento de Luca Cubero, y recién ahora Mica VIciconte y Fabián Cubero se animaron a tener su primera cita a solas fuera del hogar.

"Fui al recital de Emilia Mernes con Fabián y las nenas. Tenía pensado llevarlo a Luca pero me sugirieron que no lo hiciera porque es muy chiquito y no era muy conveniente", se sinceró la panelista de Ariel en su salsa.

En una entrevista con Detrás de Escena, Mica admitió: "Fue todo un tema. Me costó bastante, no te voy a mentir".

Entonces, Viciconte se explayó: "El show fue en el Movistar Arena y por el sonido no le iba a hacer bien al bebé. Igual, le compré unos inhibidores y todo, pero lo terminé dejando. El pibe está todo equipado para eso, pero como no me dejaron llevarlo, dudé entre ir o no ir al show".

"Como Allegra, una de las hijas de Fabi, es fanática de Emilia y no quería que perdiera la oportunidad de verla, entonces fuimos", concluyó Mica Viciconte sobre la primera noche que pasó sin Luca Cubero en sus brazos por unas horas.

MICA VICICONTE EXPLICÓ QUIÉN CUIDÓ A LUCA DURANTE SU SALIDA CON FABIÁN CUBERO

"Se lo dejé a una amiga mía que vive cerca del Movistar Arena y como ella tiene tres hijos, sabía que lo dejaba en buenas manos", justificó Mica VIciconte a Nico Peralta.

Después, agregó: "Al principio me costó y me daba cosa porque era la primera vez que me despegaba de Luca pero igual lo dejé porque estaba a solo cinco minutos de donde estábamos nosotros".

Al final, Mica Viciconte blanqueó sus dudas respecto desprenderse o no a Luca Cubero, de apenas 5 meses: "Si pasaba algo, iba y eso me dejó tranquila. Pensé que la iba a pasar mal pero después me súper relajé y sabía que mi hijo se quedaba en manos súper seguras. La pasé bien, no te voy a mentir y no me sentí una hdp por dejarlo tres horas".