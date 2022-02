Maite Peñoñori confesó su "resentimiento" hacia Nicole Neumann: "Lo digo como cronista, porque no paraba nunca"

Maite Peñoñori lanzó un tremendo sincericidio en Intrusos al revelar que siente un "leve resentimiento" por Nicole Neumann, ¡y lo fundamentó!

"Noto en este panel mucha animosidad en contra de Nicole Neumann", expuso Dani Ambrosino, al ver a sus colegas panelista criticar a Nicole, mientras analizaban sus vacaciones con Manu Urcera por Europa.

Lejos de hacerse la desentendida, Maite se hizo cargo: "Yo sí, debo reconocer un leve resentimiento de cronista, porque Nicole no te para nunca".

"Ella no frenaba nunca. O salía de la productora, se ponía sus anteojos, no frenaba y tiraba respuestitas, mientras abría o cerraba el baúl y hacía cosas", afirmó la notera y panelista, sin filtro.

MAITE PEÑOÑORI REVELÓ QUE SUS PAPÁS NO LA DEJARON ACTUAR EN CHIQUITITAS

La semana pasada, Maite Peñoñori sorprendió al contar que, a los 8 años, fue convocada para hacer un casting para Chiquititas, pero que sus padres no la dejaron.

"Yo de chica hice muchas publicidades. Me llevaba mi mamá e hice un montón de publicidades. A mí me divertía. Me parecía un mundo re atractivo, pero mi mamá lo padecía, y mi papá también", comenzó diciendo la panelista en Intrusos.

Luego, puntualizó en la posibilidad truca de ser parte de la novela que producía Cris Morena: "Me llamaron de la agencia en la que yo estaba para hacer un casting para Chiquititas. Tenía 8 años. Yo re quería, pero mis papás se pusieron firmes y me dijeron que no".