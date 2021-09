Mercedes Ninci se quebró al admitir sus problemas para llegar a fin de mes: "No tengo ni para cargar la SUBE"

La vida de Mercedes Ninci dio un giro inesperado cuando, hace casi cuatro meses, tuvo una tremenda cefalea que le provocó un pico de presión, producto de un Síndrome de Vasocontriccion Cerebral Reversible. De ahí en más, la periodista debió hacer reposo estricto y evitar el estrés, por lo que se quedó con un solo trabajo y eso afectó de forma notable sus ingresos: "No tengo plata ni para cargar la tarjeta Sube"

La fuerte confesión se dio en Debo decir, luego de alegrarse por la evolución de su salud: "Estoy bien, más tranquila". Entonces, afirmó en tono irónico: "No tengo plata ni para cargar la tarjeta Sube".

"Estoy ahora trabajando solo en radio Mitre, y haciendo algunas colaboraciones en Infobae", comentó.

Más sobre este tema Mercedes Ninci contó cómo avanza su recuperación tras haber estado internada en terapia intensiva: "No puedo levantar ni una jarra"

Lejos de ser una exageración, Ninci admitió sus problemas para llegar a fin de mes: "La verdad es que a veces me pasa, sí. Por eso entiendo tanto a la gente que no le alcanza la guita. Porque yo soy de esa típica clase media a la que nunca le alcanza".

Ahí nomás, la cordobesa se quebró en llanto: "Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La mayor va a una universidad privada porque estudia cine, y no hay universidades públicas que enseñen eso. Pero mis hijos van todos a escuela pública, pero no alcanza".

"Pero no lloro por mí. Si a mí, con los trabajos buenos que tengo, no me alcanza. Pensá el que vive en una villa, no tiene trabajo, o un lugar donde bañarse y arreglarse para ir a buscar un trabajo. (…) Yo que tengo estudio, que me recibí en la Universidad de Córdoba… Si a uno que labura todo el día no le alcanza, imagínate a los más humildes", concluyó Mercedes Ninci entre lágrimas.