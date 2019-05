Mercedes Funes y su relación con Nico Vázquez, a 12 años de separarse: "No tenemos vínculo en el presente"

En medio de un gran presente personal y laboral, Mercedes Funes (40) confirmó en Agarrate Catalina que se casará con el periodista Cecilio Flematti, con quien lleva dos años de amor, con convivencia incluida.

"No sabemos si será este año o el que viene. Queremos algo pequeño, para nosotros, para celebrar el amor con la familia", contó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza.

Acto seguido, Catalina Dlugi le preguntó si tenía miedos, dado que Mercedes ya pasó por el altar en 2006, de la mano de Nicolás Vázquez (41), actor con quien estuvo de novia seis años y medios y concluyó definitivamente la relación en 2007.

Lejos de los temores o la experiencia matrimonial trunca del pasado, Funes aseguró: "No miro hacia atrás, es una pérdida de tiempo imperdonable". Y señaló que con Vázquez no tiene ningún tipo de relación, pero que entre ellos no hay rencores.

"Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo en el presente, pero tenemos cariño por lo vivido. Incluso por las cosas que no estuvieron buenas o las que hubiera preferido de otro modo. Uno tiene que avanzar y seguir adelante. La vida es una y ni por un segundo hay que detenerse a pensar en aquello que te pudo haber lastimado. Hay que desear de todo corazón lo mejor, en nombre de las buenas cosas vividas”, expuso la actriz, viviendo un feliz presente y apostando al futuro con Cecilio.