Argentina se quedó sin la final de la Copa América y con un 2-0 Brasil consiguió imponerse al equipo nacional. Como es una costumbre, los famosos se volcaron a sus cuentas de Twitter para compartir sus sensaciones como lo hace cualquier espectador sobre la derrota.

No faltaron los furiosos tweets contra la labor del árbitro del partido, así como críticas para el desempeño de nuestra selección. Muchos con humor y otros tantos valorando el trabajo del equipo, Marcelo Tinelli, Gabriela Sabatini, Lali Espósito, Jorge Rial, Luciana Salazar, Julieta Nair Calvo, el Pollo Álvarez, Jimena Barón, Nati Jota, Pico Mónaco, Débora D'Amato y muchos más siguieron el partido desde su red social.

¡Mirá los mensajes de los famosos por la derrota de Argentina con Brasil en la semifinal de la Copa América.

Hoy el VAR no labura????? Penalazo a Otamendi

Carajooooo no logro entender los gritos! Que esta pasando !?! Metimos algo??? Como se llama el arquero de brasil??? Ahre se hacia la dobolu si pasaba pasaba

Jugando así no es tan duro quedar afuer pic.twitter.com/SbWyOMnuu3

Este árbitro es lamentable. El VAR debería ser BRA . No fueron?

No nos entra una xfavooor!!! 🤦🏼‍♀️ que mala suerte y jugando bien

Buen partido de Argentina, nada que reprochar. Brasil tuvo más suerte y no demostró ser mejor. Aparecio el 10 y mostró porque es el mejor del mundo! Vamos Argentina siempre con vos! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 #CopaAmerica #Messi ⚽️

Referí mandilón. Se nota que no lo dejan ir al bar.

Hoy se le puede inventar cualquier historia al partido. Pero fue seria, #Argentina . Faltó suerte. Y aún siendo inconsistente, superó a #Brasil en varios pasajes del juego. No hay que romper todo, otra vez.

El arquero se sabe medio lindo y se cree mil no ? Estamos de acuerdo . No me lo banco