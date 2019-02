En un momento de plenitud, embarazada de su primer hijo y dando sus primeros pasos en su carrera en la música, More Rial (20) subió a las Stories de su Instagram una significativo posteo por el primer aniversario de novios con Facundo Ambrosioni (19).

“Feliz año, amor de mi vida”, escribió, junto a una imagen con el joven futbolista. “Te amo. ¡Gracias por absolutamente todo! Estoy orgullosa del padre que va a tener mi hijo. Francesco te ama con locura”, puso la hija de Jorge Rial, en el séptimo mes de embarazo.

Tras el lanzamiento de Hello baby, su primer videoclip, More hizo un especial agradecimiento a su novio: "Gracias a cada uno de los que tiran buena onda y me apoyan. Y a los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes y a no cagarme en la felicidad del otro. Sigan bardeando, que me hace más y más fuerte. Gracias mi amor por acompañarme en todo y siempre hacer todo para que esté bien y sea feliz, por apoyarme, darme lo mejor y ayudarme a que este sueño se haga posible. Te amo, amor de mi vida”.

¡Gran momento! More Rial y su especial mensaje a Facundo Ambrosini por su primer aniversario juntos.

Fotos: Instagram Stories