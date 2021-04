El mensaje de la hija de Cacho Fontana luego de que se lo diera por muerto: "Mi papá vive, recién hablé con él"

Este lunes en Fantino a la Tarde Luis Ventura aseguró que Cacho Fontana habría muerto pero el legendario conductor salió a desmentir la información en Radio Mitre a través de una entrevista con Diego Leuco en la que incluso se rió de la noticia errónea.

Antonella Fontana, hija de Cacho, salió también a aclarar a través de Twitter que se encontraba bien debido a la inmensa cantidad de mensajes que le estaban llegando: “Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE. Recién hablé con él”.

Además, cuando Laura Ubfal escribió “sepan disculpar lo de #Cacho, ¡pero hasta la familia estaba confundida!”, Antonella la cruzó: “Laura, no tengo ningún mensaje tuyo preguntándome por la salud de mi padre. Me parece que la confusión no es nuestra sino tuya”.

Cacho, de 89 años, se encuentra internado en el Hospital Fernández por un problema pulmonar, ya que en 2020 fue atacado por la Covid-19 y desde entonces su salud es una gran preocupación.

Desde allí, Fontana decidió salir a aclarar que se encuentra bien y recuperándose.

