Melody Luz, al borde de las lágrimas, al hablar con Pampita de su pelea con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

Luego de que el regreso de Majo Martino a El Hotel de los Famosos hiciera tambalear la relación de Melody Luz y Alex Caniggia al contarle al joven que su pareja le dio un beso al cocinero del programa, Santiago Albornoz del Azar -mientras estaban juntos- la bailarina compartió su dolor en una charla que mantuvo con Carolina “Pampita” Ardohain.

Así fue el ida y vuelta de Pampita y Melody en el reality de eltrece:

Pampita: -Melody, estás muy callada. ¿Qué pasa?

Melody: -No estoy muy de humor.

P: -Vemos carita de dormida, de triste, de llorar…

M: -Todo junto.

P: -¿Tiene que ver con la visita de Majo y Matilda Blanco? ¿Pasó algo acá con Alex?

M: -Sí. No quiero hablar mucho.

P: -¿Cómo podemos hacer para que la llegada de las chicas no te afecte?

M- -Que se vayan.

P: -Así directo.

M: -Sí.

P: -¿Sentís que te provocaron intencionalmente?

M: -¡Obvio!

P: -¿Y no te da rabia haberte enganchado? Porque al final logran su cometido así.

M: -No me enganché. Si hubiese sido así, les hubiese contestado y no lo hice.