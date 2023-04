El mejor amigo de Eloy Rivera dio detalles de su turbulenta relación con Franco, el novio de su ex, quien lo apuñaló.

Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano 2015, habría querido atacar a su expareja. Su actual novio, Franco Coronel, saltó a defenderla y lo acuchilló. Actualmente, Rivera está internado y custodiado por la policía, ya que tanto el como el novio de su ex están detenidos.

En este contexto, habló el mejor amigo de Eloy, Mariano Berón, quien dio detalles hasta ahora desconocidos de su relación con Franco. "Él tiene unos trastornos adictivos y Franco Coronel, el chico que lo apuñaló, está en la misma situación. Ellos antiguamente eran amigos, Eloy convivió temporalmente con Franco en un departamento de Palermo y lo echó a Coronel de su casa por robarle un dinero en dólares, lo saco a golpes de puño de su casa, eran 900 dólares lo que le había robado", contó.

Además, apuntó muy fuerte contra Franco, acusándolo de estafador. "Eloy me lo trajo a Franco una vez a mi casa pero yo le pedí que lo saque porque no me gustó, es una persona que tiene facetas oscuras con respecto a su actividad. Ellos venden material erótico por internet pero aparte me enteré que Franco opera con unas chicas viudas negras que te roban todo", cerró, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

THALÍA, LA EX DE ELOY RIVERA, HABLÓ DEL ATAQUE POR PARTE DEL EXGRANHERMANO

Thalía, la ex de Eloy Rivera, habló con Socios del Espectáculo del ataque que sufrió junto a su actual pareja, Franco Coronel, por parte del ex Gran Hermano.

“Tuvimos un episodio el viernes por la noche con mi pareja, Franco. Eloy se me acercó y él tenía una orden de alejamiento por varias denuncias anteriores”, contó la joven.

Luego, continuó: “Se me acercó con un cuchillo muy rápidamente, yo lo vi de roce, Franco reaccionó automáticamente, trató de defenderse, salió corriendo detrás de él y se acuchillaron”.

“Dicen que Franco es peligroso, agresivo”, le comentó el cronista y Thalía contestó: “No, para mí es excelente persona, dio la vida de él por la mía y eso dice mucho más que las palabras”.