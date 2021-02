La mejor amiga de Carmen Barbieri confesó la última charla que tuvo: "Me dijo ‘si no mejoro me van a entubar’"

En las últimas horas Carmen Barbieri debió ser inducida a un coma farmacológico y estar intubada a causa de una neumonía bilateral complicada por el coronavirus. Sandra Domínguez, una de sus mejores amigas de la actriz, relató la emotiva última conversación que tuvieron.

“Yo hablé con ella de manera directa por un teléfono directo por el que pocos tenemos acceso. Ella pidió que yo la llamara y la escuché guerrera, con el ánimo de lucha. Incluso me dijo ‘Sandra, si no mejoro me van a entubar’. Ahí yo me puse mal y me dijo ‘no, es para sanar’”, relató en Secretos verdaderos la exvedette.

“Ella fue bien predispuesta como un camino para sanarse esto de que la entuben, pero no deja de ser temeroso para todos los que la amamos”, aseguró Sandra, mientras le pedía a la gente que recen por la capocómica. “La última vez que hablé fue el viernes a las siete. Ella ya estaba en terapia y me dio directivas sobre algunas cosas. Me hizo hasta reír porque las salidas que tenía no las perdía”, aseveró.

"Tenía muchas conexiones en su cuerpo y los doctores iban y le preguntaban cuánto pesaba, qué altura tenía. Incluso me hizo reír porque me decía ‘me preguntaban mal esas cosas como si fuera gorda’". G-plus

“Me explicó que en terapia tenía unos tubos que le entraban en las fosas nasales y con muchas conexiones. Es más, me atrevo a decir esto sin el permiso de Federico porque ella me dijo ‘si tenés que salir, salí y contá la verdad, contá cómo estoy’. Es lo que estoy haciendo”, contó, en el ciclo de Luis Ventura.

“Tenía muchas conexiones en su cuerpo y los doctores iban y le preguntaban cuánto pesaba, qué altura tenía. Incluso me hizo reír porque me decía ‘me preguntaban mal esas cosas como si fuera gorda’. Esas cosas que ella tiene de que te sale en un mal momento con algo gracioso’. Por suerte la pude escuchar y después me dijo ‘volvé a llamarme a la noche’. Y ya cuando la volví a llamar más tarde y en el tercer ‘ring’ no me atendió”, relató, pocas horas después de que los médicos decidieran poner en coma farmacológico a Carmen Barbieri.