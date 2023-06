En medio de rumores de infidelidad, Coti Romero anunció su separación del Conejo y contó los motivos

Luego de que sonara con fuerza el rumor de una crisis entre ellos, finalmente Ángel de Brito confirmó que Coti Romero y Alexis Quiroga (los exparticipantes de Gran Hermano 2022 que se conocieron y enamoraron en el reality de Telefe) le pusieron punto final a su historia de amor.

“Se separaron de manera bastante compleja, porque siempre hay uno que no se quiere separar en la relación y eso es casi de manual, nuestra amiga y angelita Coti y el Conejo”, comenzó diciendo el conductor de LAM al aire.

“Esto se da en vísperas del Bailando y no es prensa porque estuve investigando. Le hicimos una nota a él y se larga a llorar así que, evidentemente, es el que no se quería separar”, agregó, recordando que ambos serán parte del programa que está preparando Marcelo Tinelli y que está a poco de debutar por América.

Tras hacer público esta noticia, Coti recurrió a las redes y contó en primera persona que ya no está en pareja: “¡Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

PICANTE PALITO DE COTI ROMERO A LOURDES SÁNCHEZ TRAS OPINAR SOBRE SU POSIBLE PARTICIPACIÓN EN EL BAILANDO

Luego de que Lourdes Sánchez dejara en claro que Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano 2022, no es de sus favoritas a la hora de pensar qué participantes serán parte de Bailando 2023, la exhermanita recorgió el guante y respondió filosa.

“Lourdes Sánchez, la correntina, sí. Vi por redes sociales algunas cosas y dije ‘qué raro’ porque ella es correntina y puede abrirle las puertas a otra correntina, me parece que está medio feo eso de su parte. Igual, entiendo que ese sea su punto de vista y su opinión”, comenzó diciendo Coti en una nota que dio a LAM.

Además, tras escuchar que Lourdes habría dicho que para estar en certamen de baile “le falta técnica”, la joven contraatacó: “¿Ella no se puso a cantar sin saber nada de eso en su momento? Le tengo respeto porque saco un CD y yo cantaba sus canciones. Pero no tengas miedo, Lourdes, no te voy a sacar tu lugar. No te preocupes, no estés celosa. Ella pone caras despectivas y gestos”.

“Las correntinas somos bravas. Yo la seguía y la bancaba, y la dejé de seguir. A ver, si yo soy correntina y viene otra chica correntina, muchísimo más joven que yo, que recién está empezando, no te digo que me diga ‘vení, te voy a hacer entrar al Bailando’, pero por lo menos que si alguien te dice mi nombre digas ‘sí’. O si vas a decir que no, fijate cómo lo vas a decir, no estés con cara despectiva”, cerró Coti, sin filtro.