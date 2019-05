El debut de Dan Breitman y Sofía Pachano contó con muchísimo humor gracias al desopilante monólogo que realizó el actor en la pista del Súper Bailando y el imperdible ida y vuelta que mantuvo con Marcelo Tinelli.

Sin embargo, invitado a Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Dan hizo un mea culpa al hablar de su compañera en el certamen: "Me criticaron el poco registro que tuve de Sofía. Dejarla tirada estuvo muy mal, pero no lo hice queriendo. Y eso lo digo sinceramente, de verdad. Fue la felicidad, me fui para adelante", confesó.

"Tenemos muy buena onda con Sofía. Lo que pasa es que me llaman para hacer monólogos, Tinelli quería eso. Y estaba nervioso porque el año pasado cuando vine a la salsa de a tres, él me dijo 'preparate un monólogo'. Estaba muy ansioso y cuando fui traté de hacer algo y sí, no la pude integrar a Sofía a lo que fue la previa", agregó.

Por último, Breitman aseguró que en la próxima gala junto a la hija de Aníbal Pachano, las cosas serán distintas: "Ahora que estamos preparando el pop latino, ya estamos como preparando algunas cosas a dúo".