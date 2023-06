"Me siento tan boluda": Jujuy Jiménez confirmó el engaño de Bautista Bello

El escándalo estalló cuando Pochi de Gossipeame compartió una foto que muestra a Bautista Bello besándose con otra mujer en un boliche. Al ver esto, Sofía "Jujuy" Jiménez posteó un desgarrador video donde blanqueó su "tristeza y desilusión total".

Más sobre este tema La corta historia de amor de Bautista Bello y Sofía Jujuy: de los viajes de placer a la desilusión

Este jueves 22 de junio a la noche, luego de que Bautista se mostrara incómodo en una entrevista con Ciudad, la modelo usó Instagram para hacer un nuevo y conmovedor descargo.

Más sobre este tema Bautista Bello se incomodó cuando le preguntaron por la infidelidad a Sofía Jujuy Jiménez

"No entiendo qué ni por qué me está pasando esto, se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera", escribió Sofía.

“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué TAN sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, comenzó Jujuy.

“Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”, continuó.

“Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando, no lo puedo creer. Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo”. G-plus

“Pensando en ser padres juntos, en armar una familia... el regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa...¿de verdad? ¿Así es como se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?”.

“¿Y Junior? Lo que lo voy a extrañar”. “¡Perdón! Sigo sin entender”, escribió Jujuy refiriéndose al hijo que Bautista tiene con una pareja anterior.

“¡Ojalá muchos hombres también lean esto y aprendan de una vez que lo valioso se cuida, que las mentiras lastiman y que con las traiciones no hay vuelta atrás!”, prosiguió.

“Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor. Gracias de corazón”, cerró la modelo.