"Me equivoqué cuando le pegué una cachetada": La Mole Moli, luego de la sentencia

La descarnada frontalidad con que Fabio la Mole Moli habló sobre Marta Galiano, la madre de sus hijos mayores, tras ser condenado por violencia de género fue impcatante.

"La única derecha que le puedo dar de que me equivoqué fue cuando le pegué una cachetada en el brazo. Es la única derecha que le voy a dar. Que me equivoqué. En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivocó en todo", afirmó el exboxeador en una entrevista con Intrusos.

"Y está mintiendo en todo", remató.

La Mole Moli se expresó luego de que la Justicia de Córdoba la sentenciara a dos años y dos meses de prisión en suspenso, por el delito de coacción, quedó absuelto por la acusación de violación de domicilio y las denuncias que recibió por lesiones leves prescribieron.

"Estuvimos 30 años bancándonos los dos", enfatizó sobre la Negra, para después contar que durante los últimos cuatro años que estuvieron separados estuvo "pendiente de ella", cuidándola en todo" y que "a ella no le faltó nada".

LA MOLE MOLI JUSTIFICÓ LA BRONCA DE LA NEGRA MARTA GALIARDO CON ÉL

Por otra parte, Fabio la Mole Moli dio una curiosa justificación de por qué la Negra Marta Galiardo se queja por la falta de resolución de la división de bienes.

"Traté todo lo posible de formar de vuelta la familia, y ella nunca lo quiso. Tengo a mis hijos de testigo. (…) Después dos años ya no había más para remarla y me puse de novio", comenzó.

"Llegamos a un acuerdo de tantas propiedades para la Negra y tantas para mí. Ella se quedaba con toda la casa paterna, y yo me quedaba con la camioneta. Ese fue el arreglo que hicimos en familia", continuó.

Al final, la Mole Moli fue picante con la Negra Marta Galiardo: "Por lo que me dicen los chicos, no toleró que me puse de novio. No lo soportó. Yo me puse de novio con una chica que vive en Rosario hace un año y medio. Sigo en pareja, estoy tranquilo y bien".