"Me los dejó como dos bolsas de basura": Julieta Prandi reveló por qué sus hijos no quieren ver a su papá

Julieta Prandi habló sin filtro sobre su violenta relación con Claudio Contardi, su expareja y padre de sus dos hijos, a quien llevó a la Justicia y aún hoy sigue en conflicto.

En este contexto, la conductora reveló por qué sus nenes no quieren ver a su papá. Y aclaró que pasaron un montón de cosas gravísimas que no puede contar públicamente porque está en conflicto con su ex en la Justicia.

"La última vez los dejó en la vereda de mi casa un día que no correspondía. Como dos bolsas de basura me los dejó". G-plus

"No, mis hijos no quieren ver a su papá. Mateo no lo ve, a pedido de él, por supuesto. Desde hace dos años y pico, la última vez los dejó en la vereda de mi casa un día que no correspondía. Como dos bolsas de basura me los dejó. En el medio pasaron un montón de situaciones que no puedo contar, hay un acuerdo de que todo lo que tiene que ver con la intimidad de mis hijos no lo puedo contar...", expresó en diálogo con María Laura Santillán para Infobae.

JULIETA PRANDI REVELÓ QUE SUS HIJOS LE CONTARON COSAS TERRIBLES SOBRE SU PAPÁ

Además, la conductora rememoró cuando sus chicos se animaron a contarle "hechos traumáticos" que sufrieron con Contardi.

"Que ellos hayan contado. Tenía 5 y medio cuando contó Rocco y Mateo otro tanto. Cada uno tuvo que contar hechos traumáticos, dolorosos, en el Centro de la Violencia de San Isidro, de la Niñez, de la Infancia. Y ante psicólogos de juzgados. Tuvieron que transitar todo eso y además demostrar que te hicieron mal para que alguien te proteja".

"Cada uno tuvo que contar hechos traumáticos, dolorosos, en el Centro de la Violencia de San Isidro, de la Niñez, de la Infancia. Y ante psicólogos de juzgados". G-plus

"Los nenes están con terapia. Está pedido por la Justicia y por supuesto me hago cargo de que tengan su tratamiento. De todo me hago cargo, también de eso. Hablo mucho con ellos. Pero el dolor es intransferible y lo único que espero es que esta infancia que les tocó, que estoy intentando se construya de una manera mucho más hermosa, no les deje cicatrices imborrables", cerró Juli, aun en la lucha.