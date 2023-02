"Me costó años de terapia": Sol Báez, exbailarina de ShowMatch, apuntó contra Fede Bal en pleno escándalo

Sol Báez se metió de lleno en la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, que se había ocasionado por reiteradas infidelidades de parte de él.

Más sobre este tema La habilidad de Fede Bal que atrae a las mujeres: "Tiene una técnica muy buena"

En medio de los escandalosos detalles que se van conociendo minuto a minuto, la exbailarina de ShowMatch, que fue vinculada al hijo de Carmen Barbieri en 2020, lanzó un tremendo mensaje que estaría dedicado a él.

"Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia...". G-plus

"Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia... No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre", agregó la exbailarina, que fue partenaire de El Polaco en 2017 en el programa de Marcelo Tinelli.

CUÁNTO CUESTA LA COLECCIÓN DE LEGOS DE FEDE BAL QUE SOFÍA ALDREY LE DESTROZÓ POR INFIEL

La escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey le estaría saliendo cara al hijo de Carmen Barbieri, en muchos sentidos. Según informó Yanina Latorre, la joven empresaria le habría destrozado al actor su colección de legos.

Más sobre este tema La drástica decisión de Sofía Aldrey tras la escandalosa separación de Fede Bal

Fede contó en más de una entrevista que es fanático de la saga de Star Wars y en sus innumerables viajes por el mundo compró exclusivos legos, figuritas y kits de bloques que Aldrey se los habría roto tras la ruptura.

Más sobre este tema Filosísima pregunta de Carmen Barbieri a Estefi Berardi: "¿Cómo es Fede Bal desnudo?"

En ese conflictivo contexto, Pampito contó en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) la millonaria cifra en la que estaba valuada la colección de Bal. "Estaba valuada en 10.000 dólares", dijo el periodista. En el día de la fecha serían casi cuatro millones de pesos.