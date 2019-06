Maxi López disparó contra Wanda Nara y aseguró que no ve ni habla con sus hijos hace meses: "Pasa por la madre"

El matrimonio de Wanda Nara (32) y Maxi López (34) terminó en un escandaloso divorcio en el año 2013 y, en el medio de la pelea de la mediática y el futbolista, están los tres hijos de la expareja: Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7).

De visita en Argentina, Maxi habló con Los Ángeles de la Mañana y volvió a asegurar que Wanda no le permite ver o comunicarse con sus hijos.

Al presentar la nota con López, Ángel de Brito dijo: “Maxi culpa a Wanda de que no lo deja ver a sus hijos hace tres meses”.

En la nota, el delantero afirmó: “Hace varios meses que no hablo con mis hijos. Es difícil. Imaginate. Cuando no hablás con tus hijos por varios meses es complicado. Me apoyo en los que están, en la familia obviamente”.

"Hace varios meses que no hablo con mis hijos. Es difícil. Ahí no pasa por los abogados sino por la madre. Si la madre quiere ,se resuelve todo".

Cuando el cronista le preguntó qué le dice su abogado ante esta situación, Maxi fue contundente: “Ahí no pasa por los abogados sino por la madre. Si la madre quiere ,se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogados ni nada, pero es difícil”.

Entonces, el notero le dijo: “Hemos escuchado audios tuyos hablándole muy mal a Wanda, ¿cómo está la relación entre ustedes?”, haciendo referencia a las escandalosas grabaciones que se filtraron, donde insultaba a su exmujer. Y él retrucó: “Yo también tengo audios pero no los publico. No me interesa porque no quiero que mis hijos pasen por ciertas situaciones. Obviamente si de la otra parte se publican las cosas, mucho no puedo hacer”.

¿Siente que se expone innecesariamente a los chicos? “Me parece que está más que claro eso”, cerró de forma contundente Maxi.

