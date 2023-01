Maxi de Gran Hermano sorprendió con su crítica a Coti: "Lo tomo como una traición"

A dos días de su eliminación de Gran Hermano 2022, Maxi Giudici afirmó en LAM tener una gran relación con Constanza "Coti" Romero. Sin embargo, al momento de cuestionarla como jugadora, no titubeó y la juzgó duro.

"¿Te pareció traición lo que le hizo Coti a las chicas?", le preguntó Ángel de Brito a Maxi, en alusión a la nominación espontánea de la correntina a Daniela Celis y Julieta Poggio.

Incómodo con la consulta, por su afinidad con Coti, Giudici se la jugó y respondió con todo: "¡Qué dolor contestar esto, porque la adoro! Pero sí. Yo lo hubiera tomado como traición".

"Si el Cone me lo hubiera hecho a mí, lo hubiera tomado como traición", agregó.

Siempre picante, De Brito acotó: "Y sí, porque si te dabas vuelta y te defenestraba o te lloraba de mentira, te querés matar". Y Maxi concluyó: "Hay que ver. Si lo llevas al plano personal o fue un enojo de juego. Hay que estar ahí".

COTI ROMERO DESCARTÓ UNA AMISTAD CON JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO

A casi un mes de su eliminación de Gran Hermano, Coti Romero descartó por completo una reconciliación con Julieta Poggio, con quien se peleó a los gritos en el reality. Y argumentó con contundencia el motivo.

"¿Con Julieta pensás que vas a poder reconciliarte? ¿Creés que fuera de la casa vas a poder recomponer la relación con ella?", le preguntó Pampito a Coti en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Siempre frontal, la exparticipante contestó: "Cuando yo salí pensaba que sí. Decía: 'El día que Julieta salgan y vea cómo hablé de ella, sí'. Porque jamás dije nada malo de ella".

"Pero después de ver muchas cosas que hablaron adentro de la casa, y siguen hablando, haciendo comentarios feos de mí, digo que no", apuntó Coti, sin dudar.

En ese contexto, Constanza fundamentó: "Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera".

"No entendieron nunca nada. No supieron separar que lo que hice yo adentro de la casa fue un juego. Esa gente no me suma", finalizó Coti, echando por tierra una amistad con Julieta Poggio.