Maxi Ghione se metió en la polémica por los supuestos maltratos en Cebollitas: “No creo que vayan a mentir”

Algunos días atrás, Juan Yacuzzi, el actor que interpretó a Coqui en Cebollitas despertó una gran polémica cuando denunció que él y algunos de sus compañeros habían sufridos maltratos en el set de grabación de la serie. Al joven se sumaron Martín Niami (Tomás), Brian Caruso (Gamuza), Diego Vicos (El Colo), Matías Boquete (Axel), y Dalma Maradona, y ahora también Maxi Ghione, que brindó su propia visión de los hechos.

El actor de La 1-5/18 negó la posibilidad de que sus colegas hayan mentido al dar sus versiones de los hechos, pero aseguró que él “no recuerda” que haya habido maltrato alguno. “Yo los respeto, y evidentemente les ha pasado eso, no creo que vayan a mentir. Yo era el director técnico de los Cebollitas. Tenía 23 años en aquel momento y ahora tengo 48; y los pichones estos tenían 8, 10,12 años”, relató Maxi, que interpretaba a Lito, en dialogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Yo no recuerdo en ningún momento maltrato, no lo recuerdo. De hecho, nos cagábamos de risa y yo me rebajaba a los 10 años (con ellos). Sinceramente no recuerdo eso. Por mi hijo, (juro que) no recuerdo nada de eso”, agregó el actor.

Más sobre este tema Video inédito: Paula Chaves en Cebollitas... ¡cuando tenía 13 años! Juan Yacuzzi realizó fuertes declaraciones sobre su paso por Cebollitas y Chiquititas: "Si un padre hubiese visto cómo nos gritaban, se metía a frenar eso"

“También ha pasado mucha agua bajo el puente. Fue hace dos siglos y en el medio hice de todo. Entonces, si había maltrato, yo no lo vi. Juancito dijo ‘La Pecera’ pero a mí no me suena, no sé qué es. (…) Yo siempre digo que le creo a la víctima primero, después se verá y si la víctima no tiene razón, le pediremos disculpas al supuesto victimario. Yo no vi nada de esto, pero ellos pueden haberlo visto”, señaló Maxi Ghione sobre la polémica retro de los Cebollitas.