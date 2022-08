Mauro Icardi hizo un furioso descargo por su viaje con Wanda Nara: "Dejen de inventar, buscan ensuciarme"

Son días agitados para Mauro Icardi y Wanda Nara. Luego de la tremenda versión de que estaban divorciándose, el futbolista compartió fotos de la reconciliación con su esposa y el viaje que hicieron a Ibiza. Unas horas después estalló por un rumor que lanzó una página dedicada a su equipo el París Saint-Germain.

“Mauro Icardi ha volado a Ibiza con su familia. El delantero argentino se ausentó del equipo por motivos personales el fin de semana y el fútbol ya no parece ser una prioridad para él. Espero que Luis Campos encuentre pronto otro club para él, pues está claro que ya no pertenece a París”, publicó la cuenta Inside Parisien de Instagram haciéndole un duro pedido al director ténico del club.

Muy molesto, el jugador desde las stories de su red social disparó contra el medio y las versiones que circulan sobre su rendimiento en la cancha, como de su vida sentimental.

"Dejen de inventar mierd..., la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO". G-plus

LA FURIA DE MAURO ICARDI EN MEDIO DE SU VIAJE CON WANDA NARA

“Dejen de inventar mierd..., la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento”, señaló, enojado, mientras acompañaba su descargo con el posteo que realizó la cuenta, especializada en la actualidad del club francés.

"Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere". G-plus

“El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad”, se despachó, furioso.

“Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere, eligiendo su propio destino. Les mando un beso”, concluyó, irónico.

