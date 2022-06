Matilda Blanco opinó letal contra Chanchi Estévez por su cara a cara con Sabrina Carballo: "Qué tipo cobarde"

La estrecha relación que supieron mantener en El Hotel de los Famosos se rompió por completo cuando Sabrina Carballo se enteró que Chanchi Estévez la había puesto en riesgo de quedar afuera del reality de eltrece con sus estrategias.

Y luego de ver el fuerte cara a cara que mantuvieron en El Debate de El Hotel de los Famosos (que se verá este domingo a las 23), la asesora de moda apuntó sin filtro contra el exfutbolista: “¡Qué tipo cobarde!”, lanzó.

“No puedo creer que en la mismísima cara de Sabrina le está diciendo todo. Todos le quisimos avisar a ella cuando tuvimos el repechaje que la había traicionado Chanchi y ella no nos creyó”, agregó, con vehemencia.

SABRINA CARBALLO LE BLANQUEÓ A CHANCHI ESTÉVEZ SU DECEPCIÓN

Más allá del afecto que le tiene a Chanchi Estévez, a Sabrina Carballo no le tembló el pulso para afirmar que su exnovio "se portó pésimo" con ella.

Y si bien el exgoleador del Racing campeón de 2001 aseguró que lo hizo "en el contexto de un juego, que tampoco tenía mucho riesgo para ella", a la actriz no le alcanzó para mitigar la sensación de traición.

"Todavía me cuesta discernir. No entiendo. Necesito hablarlo con él porque no puedo creer, porque yo a él lo adoro y sé que él también me adora. Entonces, no puedo entender cómo el pudo hacerlo, aunque sea un juego. Yo jamás lo hubiese votado. Si a la semana me decían que era Maxi o yo, me iba yo", cerró.