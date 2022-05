Matilda Blanco y Mariano Caprarola fulminaron el look de Lali Espósito en los Premios Platino: "Algo raro había"

Este domingo, Lali Espósito condujo la ceremonia de entrega de los Premios Platino que se transmitió desde Madrid para coronar lo mejor de la producción cinematográfica y televisiva de Latinoamérica.

En La jaula de la moda (de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), Matilda Blanco y Mariano Caprarola analizaron quién se lució más en la alfombra roja entre Lali y la China Suárez, y la primera no obtuvo el visto bueno de los asesores.

“Ella no se lució porque no era un vestido para ella. Me parece que Lali maneja el show como nadie. No me gustó ni el recorte de arriba ni el de abajo. No me gustó la forma del vestido, como unía la falda con el top. Algo había raro: mucha exposición de piel. Marche unos recortes”, dijo Caprarola.

MATIDA BLANCO Y MARIANO CAPRAROLA, MUY CRÍTICOS CON EL LOOK DE LALI ESPÓSITO EN LOS PREMIOS PLATINO

“Creo que le hubiese hecho falta un pelín de hombreras, y al parte de abajo quizá (debería haber estado) un poquito más arriba. Pero no era algo que le quedaba tan mal, no lo veo tan mal”, dijo por su parte Matilda.

“No era lo mejor que usó Lali en su vida, pero me parece moderno de todas maneras. Tiene mucho que ver con que a ella le gusta mostrarse, pero esa punta de abajo debería haber estado más cerca del ombligo”, agrego la ex participante de El hotel de los famosos.

“Más cerca del ombligo debería haber estado mejor. Es una cuestión de siluetas, y un poco de hombreas, la ponía en otro lugar en cuanto a eso”, señaló Matilda Blanco, que, sin embargo, admitió: “Amo como le queda ese color de pelo. Me parece divino ese color para Lali Espósito”.