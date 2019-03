Como todo lo que hace, Nicole Neumann volvió a ser noticia por su separación de Matías Tasín. Después de confirmar su ruptura con el empresario a través de Instagram, ahora él se refirió por primera vez a la separación y no pudo evitar hablar de un rumor que surgió sobre un encuentro que habría tenido con Mollie Gould, la novia de Luis Miguel.

“Lo único que te digo es que Nicole es divina, la pasamos genial juntos y lamentablemente por diversos motivos no pudimos seguir estando bien y decidimos no estar más juntos”, aseveró Matías en una conversación que tuvo con Silvina Luna y que reprodujo Incorrectas, sobre la ruptura. ¿Qué dijo sobre el rumor de un affaire con la novia de Luis Miguel? “Con esta chica simplemente compartí una cena donde estaba ella por amigos en común! No pasó más que eso… ¡real!”, concluyó, negando la versión.

“Sabés que sos la única a la que le voy a contestar algo porque nos conocemos y tenemos buena onda”, empezó diciéndole el empresario a la panelista de Moria Casán. “No soy del palo ni me interesa serlo. Así que fijate qué decís, si sabés por alguien en común o no sé”, escribió, antes de confirmar su separación de Nicole.