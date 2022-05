Matías Santoianni contó que ahora vende productos orgánicos: "La gente me dice que soy parecido al actor"

Matías Santoianni no dejó de lado su carrera pero sí se animó a darle rienda suelta a un emprendimiento de productos orgánicos.

El artista, que remarcó que no tiene tantos gastos, se animó a lanzarse a otro rubro y festejó los buenos resultados en diálogo con Juan Etchegoyen.

"Funciona muy bien y me gusta hacerlo porque es algo orgánico, que sale de la naturaleza, y hoy está muy en auge", contó, contento por su cambio de vida.

QUÉ DIJO MATÍAS SANTOIANNI SOBRE LA REACCIÓN DE LA GENTE

El actor contó que las personas hacen el pedido mediante su página web y que él les entrega los productos personalmente.

Y cuando se acerca a sus casas, no se dan cuenta de quién es y le piden selfies remarcando que se parece mucho al artista de la TV.

"La gente me dice que soy parecido al actor y yo digo que si, trabajo y lo hago bien...". G-plus

"La gente me dice que soy parecido al actor y yo digo que sí, trabajo y lo hago bien... Me gusta hacerlo, es más, me encargo yo de llevar los pedidos y me ha pasado que me preguntan si soy el actor; te piden selfies y yo me saco, no tengo problema", cerró, buena onda, en diálogo con Mitre Live.