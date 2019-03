La bomba de que Diego Maradona (58) tiene tres hijos en Cuba explotó hace cinco días, cuando Matías Morla, abogad y amigo personal del Diez dio a conocer la información. Lu, Javielito y Joana son los nombres de los jóvenes que iniciaron los trámites de filiación, y ahora el letrado contó que el supuesto cuarto hijo cubano, que todavía no se realizó ningún estudio genético pero que según sus palabras es muy parecido a Diego Junior, se llama Harold.

“Puntualmente hay una demanda de filiación respecto a tres. Respecto a Harold, que es el cuarto, no inició ninguna demanda. Está el comentario en Cuba de que es el hijo”, reveló Morla en Siempre Show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs). “Yo lo conocí una vuelta por Javielito que me lo presentó y a la fecha no demandó”, dijo.

"El momento que vivió Diego en Cuba estaba luchando con la droga y gracias a Dios, ese flagelo ya lo terminó. Tuvo relaciones de una noche en una discotec o tuvo relaciones de una tarde en Varadero. Hubo varias relaciones de esas". G-plus

“Una vez que ingresemos a Cuba, Diego se va a tener que someter voluntariamente a un examen de ADN”, reveló el abogado, que admitió que todavía no conoció a la mujer que es la madre de Harold.

