Matías Morla reveló cómo fue el encuentro secreto de Diego Maradona con sus tres hijos cubanos

En octubre pasado, Matías Morla sorprendió a todos cuando deslizó la posibilidad de que "aparezcan" hijos de Diego Maradona: “Estuvo mucho tiempo en Cuba… En ese momento (N del R: a principios del año 2000) no tenía pareja, estaba soltero. Se portó mal...". Esas declaraciones en Pampita íntima tomaron otro sentido ahora, luego de que el abogado confirmara en Nosotros a la Mañana que son tres los hijos que el Diez está próximo a reconocer, con lo que totalizaría ocho descendientes.

Por más que la noticia asombre a propios y extraños, en una entrevista con Involucrados, Morla admitió que Maradona ya conoció de forma personal a sus herederos caribeños en diciembre de 2016. “Fue en el entierro de Fidel Castro, en Santiago de Cuba. Hablamos para que (los tres) vayan ahí y Diego los vio en ese momento”, detalló.

Ante la consulta de Cora Debarbieri, el letrado precisó cómo fue el encuentro: “Fue a puertas cerradas, yo vi el encuentro. Después yo me quedé el contacto de ellos, para estar a su disposición y hubo una buena predisposición”.

Si bien los hijos cubanos de Diego Maradona tendrían entre 18 y 20 años, Matías Morla optó por el hermetismo en cuanto a los nombres y sexo de cada uno de ellos: "Hasta que ellos no me autoricen, no por Diego, no lo voy a decir".

Matías Morla, Diego Maradona y Rocío Oliva en el funeral de Fidel Castro, en diciembre de 2016. (Foto: AP)