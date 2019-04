En medio del conflicto familiar de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna por su batalla legal contra Claudia Villafañe, la figura de Matías Morla cobró gran relevancia en el último tiempo.

Señalado por las hijas del Diez como uno de los responsables de la pelea de sus padres, el letrado salió a defenderse públicamente luego de que lo acusaran en las redes de ser el artífice del polémico saludo de cumpleaños de Diego a Dalma.

Más sobre este tema El polémico saludo de cumpleaños de Diego Maradona a Dalma: "Esto pasa por lo que tu mamá me robó"

“Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió Maradona en Instagram y estalló una nueva polémica.

Desde la misma red social, Morla decidió publicar el pedido por WhatsApp que se envió desde el celular de Diego a su comunity manager con el saludo a su hija. En la captura de pantalla se lee: “Javier, buen día. Me dice Diego que hoy es el cumple de Dalma. Quiere que le escribas esto. 50 rosas que nunca me aceptó. Sos la primera. ¡No pasa por el amor! Pasa por los billetes que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”.

Además, el abogado realizó un descargo: “Ante algunos mensajes que recibí donde me adjudican haber influido en el mensaje que Diego le dejó a su hija por el cumple, con su aprobación subo la comunicación directa con quien maneja sus redes. Si algo siempre fui es respetuoso y más cuando se trata de temas familiares”.

"Hy algo que siempre te enseñan en la facultad: ‘respetar a los de la vereda de enfrente’. Esa premisa jamás la abandono y más allá de cualquier agresión o burla que reciba, voy a seguir haciendo mi trabajo con Diego" G-plus

“Mi profesión es la de abogado y como tal cumplo con mi función y no solamente en el caso de Maradona, sino en los casos de renombre que tuve a mi cargo. Hay gente que no entiende que nosotros no somos los enemigos, sino los que trabajamos para nuestros clientes”.

“Tengo una familia, tres hijos, quienes viven gracias a mi trabajo, el que llevo adelante con la misma convicción y amor por la profesión con la que comencé a estudiar. Jamás mezclé temas personales con el trabajo y mucho menos cuando en el medio hay cuestiones familiares”.

“Y hay algo que siempre te enseñan en la facultad: ‘respetar a los de la vereda de enfrente’. Esa premisa jamás la abandono y más allá de cualquier agresión o burla que reciba, voy a seguir haciendo mi trabajo con Diego o con cualquiera de mis clientes”, cerró Morla, claramente enojado.