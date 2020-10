Matías Defederico visitó a sus hijas por sus cumples a través de un vidrio, porque Cinthia Fernández está aislada: "Las amo"

Ni bien Cinthia Fernández se enteró de que su coach en Cantando 2020 (eltrece) tiene coronavirus, se activó el protocolo y se aisló en su casa con sus tres hijas. Para colmo, esta delicada situación se dio en pleno cumpleaños de sus gemelas.

En medio del conflicto legal con su ex, Matías Defederico, Cinthia ya había adelantado que no quería que él se hiciera presente en el cumple de las nenas. Sin embargo, al futbolista se le ocurrió visitarlas y, atento a cumplir con el protocolo sanitario, estar un rato junto a ellas (separado por un vidrio para evitar el contacto cuerpo a cuerpo).

"Iba a pasar el día con mis hijas por su cumple, ya habíamos preparado todo en mi casa... Pero en el medio de mi viaje entre Casares y Capital Federal, Cinthia me llamó y me confirmó que su coach dio positivo de coronavirus. Así que está aislada con las nenas y no vamos a poder pasarlo juntos. Las amo hijas, vamos a poder festejarlo", escribió el futbolista a través de sus stories de Instagram, revelando que ante la imposibilidad de festejarlo en la casa de Cinthia se le había ocurrido organizarles a las nenas otro festejo.

Acto siguiente, mostró a las chiquitas sonriendo y a él intentando charlar con ellas con un vidrio de por medio. "Feliz cumple princesas, la próxima las abrazo bien fuerte y sin vidrio de por medio. Fuerza, papá está con ustedes siempre", les dedicó.

¡Separados pero juntos!