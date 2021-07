Matías Alé se quebró tras escuchar a Graciela Alfano contar que tuvo que tomar pastillas 10 años por su separación: "Me dan ganas de abrazarla"

Este martes, Graciela Alfano visitó Flor de equipo donde reveló que su separación de Matías Alé la afectó tan profundamente que tuvo que tomar antidepresivos durante 10 años. En El club de las divorciadas, el actor se mostró muy conmovido por las palabras de su ex, al punto de quebrarse al recordar cómo fueron los hechos que precipitaron su ruptura.

“Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías fue horrendo. Tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo para ayudarme, pero fue terrible. (…) No hay cosa más dura que el amor se termine, era un vacío y un ardor en el pecho que sentía cada mañana; lo que lloré fue terrible”, dijo Graciela frente a Flor Peña. “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, agregó.

“No sé si lo sabía así como Grace lo está contando. Creo que cuando nos separamos, ninguno de los dos sabía cómo seguir. Yo creo que si Graciela hubiera entendido en ese momento de qué se trataba mi crecimiento personal no sé si no seguiríamos hoy juntos (…) Verla así no me hace bien”, dijo Matías en El club de las divorciadas. “Verla así tan vulnerable, me dan ganas de abrazarla como si fuera una niña. Me dan ganas de decirle ‘Perdón si algo salió mal’”, agregó el humorista, antes de que tomen la palabra Luisa Albinoni y Adriana Salgueiro.

“Sabemos cómo sos, te quiero felicitar porque sos un caballero, porque la seguís defendiendo”, le dijo Luisa, en tanto que Salgueiro se mostró comprensiva con “el momento” que estaba pasando su amigo a raíz de las palabras de Graciela Alfano. “Estoy sensible, tuve un día sensible. Quería venir acá porque me hace bien venir acá”, atinó a decir Matías Alé antes de fundirse, ya quebrado totalmente, en un abrazo con Luisa Albinoni y Andriana Salguiero.