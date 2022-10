Martina, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano, ganó el primer desafío y tendrá inmunidad en la nominación

Luego de la picante presentación con la que Martina Stewart Usher decidió hacerse conocer antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022 y que generó todo tipo de polémica, la joven ganó el primer desafío del reality y, además de poder salvar a un compañero, no podrá ser nominada en la gala de este miércoles.

Así se vio en el programa que conduce Santiago del Moro, donde los concursantes debieron buscar las cinco monedas escondidas por toda la casa, que les permitiría pasar a la próxima ronda cuyo objetivo era abrir varios candados.

Si bien los cinco finalistas lo dieron todo, fue Martina quién pudo hacerlo en el menor tiempo y se mostró muy feliz de salvarse de la primera nominación en lo que va del programa donde tendrá la posibilidad de hacer zafar a otra persona.

POLÉMICA FRASE DE MARTINA, PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO 2022

Martina Stewart Usher Tiene 25 años, es de Tigre y es profesora de educación física. En su presentación, donde contó que su perro era como su hijo y contó que jugaba al fútbol, despertó controversia al usar términos de odio para referirse a los bisexuales.

“A mí, personalmente, me gustan los chicos y las chicas no me atraen para nada”, había dicho la joven, sin tapujos, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano 2022.

“No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari. Para analizar”, había cerrado, antes de que varios seguidores del ciclo y famosos –como Wanda Nara- compartieron su malestar con la actitud de Martina.